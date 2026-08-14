TAKE AND GIVE NEEDS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TAKE AND GIVE NEEDS äusserte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12.70 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2.990 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 12.14 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.10 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch