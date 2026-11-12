TAKE AND GIVE NEEDS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TAKE AND GIVE NEEDS präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 37.44 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TAKE AND GIVE NEEDS -31.370 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.21 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.50 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch