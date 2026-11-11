TAKAYOSHI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TAKAYOSHI gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3.53 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 18.01 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.42 Prozent auf 2.07 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 58.31 JPY gegenüber 71.65 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 8.10 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1.47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7.98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch