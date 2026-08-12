TAKAYOSHI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TAKAYOSHI hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

TAKAYOSHI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11.93 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 18.44 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.01 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.93 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch