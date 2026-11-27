TAKASHO hat am 26.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -8.68 JPY. Ein Jahr zuvor waren -9.570 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.83 Milliarden JPY – ein Plus von 9.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TAKASHO 4.40 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch