TAKASHO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TAKASHO lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 7.40 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TAKASHO 14.94 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TAKASHO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.45 Milliarden JPY im Vergleich zu 5.13 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch