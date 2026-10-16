Takashimaya zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Takashimaya hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16.83 JPY gegenüber 47.08 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Takashimaya in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 124.45 Milliarden JPY im Vergleich zu 122.90 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch