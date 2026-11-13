Takashima: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Takashima veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 5.10 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Takashima 8.96 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Takashima mit einem Umsatz von insgesamt 24.48 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4.50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch