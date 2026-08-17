Takase verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Takase präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 18.68 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Takase 6.02 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.12 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1.99 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch