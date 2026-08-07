Takasago Thermal Engineering vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Takasago Thermal Engineering hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 48.97 JPY. Im Vorjahresviertel waren 67.98 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Takasago Thermal Engineering 84.92 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9.85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 94.21 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch