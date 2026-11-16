Takasago Thermal Engineering stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Takasago Thermal Engineering hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 39.34 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 85.79 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Takasago Thermal Engineering im vergangenen Quartal 96.79 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Takasago Thermal Engineering 100.30 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch