Takasago Tekko KK gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Takasago Tekko KK hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 44.41 JPY. Im Vorjahresviertel waren 8.62 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Takasago Tekko KK 3.12 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch