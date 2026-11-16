TAKASAGO INTERNATIONAL legte Quartalsergebnis vor

TAKASAGO INTERNATIONAL hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11.37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 26.30 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 63.22 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 56.52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch