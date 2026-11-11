Takara vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Takara lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 42.00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8.09 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Takara im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 107.66 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 93.21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch