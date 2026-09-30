TAKARA PRINTING: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TAKARA PRINTING hat am 29.09.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 112.05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 92.33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TAKARA PRINTING im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.51 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9.09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch