Takara Leben informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Takara Leben hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15.40 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Takara Leben ein EPS von -4.150 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Takara Leben in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55.94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 41.06 Milliarden JPY im Vergleich zu 26.33 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch