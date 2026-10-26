Takara: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Takara hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 18.87 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 21.31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 103.21 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93.35 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch