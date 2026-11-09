TAKANO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TAKANO hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4.41 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8.86 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TAKANO 6.19 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14.59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch