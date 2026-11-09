Takamisawa präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Takamisawa hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 58.58 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 48.50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Takamisawa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.48 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 17.24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch