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12.08.2026 06:37:00
Takamisawa öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Takamisawa äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 47.15 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -203.570 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.21 Milliarden JPY – ein Plus von 5.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Takamisawa 17.19 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 732.37 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 402.36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 75.66 Milliarden JPY gegenüber 73.57 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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