Takamisawa Cybernetics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Takamisawa Cybernetics hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 84.29 JPY. Im Vorjahresquartal waren -41.480 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Takamisawa Cybernetics 1.59 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 31.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.31 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch