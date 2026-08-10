TAKAMATSU MACHINERY stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TAKAMATSU MACHINERY hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.17 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -12.530 JPY je Aktie vermeldet.

TAKAMATSU MACHINERY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.41 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch