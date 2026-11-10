TAKAMATSU MACHINERY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TAKAMATSU MACHINERY veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.89 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TAKAMATSU MACHINERY -12.600 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TAKAMATSU MACHINERY in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35.95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.59 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.64 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch