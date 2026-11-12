TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 140.37 JPY gegenüber 105.96 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 100.14 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 91.83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch