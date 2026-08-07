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07.08.2026 06:37:00
TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 94.56 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 23.10 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 88.45 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79.08 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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