Takakita präsentierte Quartalsergebnisse

Takakita hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 9.07 JPY gegenüber 6.56 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11.12 Prozent zurück. Hier wurden 1.60 Milliarden JPY gegenüber 1.80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch