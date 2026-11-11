TAKAHASHI CURTAIN WALL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TAKAHASHI CURTAIN WALL äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 9.29 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TAKAHASHI CURTAIN WALL 6.32 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18.22 Prozent auf 2.05 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch