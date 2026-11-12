TAKAGI SEIKO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TAKAGI SEIKO äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 47.70 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 65.11 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.87 Prozent auf 10.34 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch