TAKAGI SEIKO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TAKAGI SEIKO hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 56.17 JPY gegenüber 73.14 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat TAKAGI SEIKO im vergangenen Quartal 10.14 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TAKAGI SEIKO 10.06 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch