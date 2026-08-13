Takaful House: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Takaful House hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.06 AED präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Takaful House ein EPS von 0.030 AED je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27.47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 228.0 Millionen AED generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 290.6 Millionen AED ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch