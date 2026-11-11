Takaful House stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Takaful House veröffentlichte am 08.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.04 AED präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Takaful House ein EPS von 0.060 AED je Aktie vermeldet.

Takaful House hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 267.5 Millionen AED abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 277.8 Millionen AED erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch