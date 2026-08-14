Takaful Al Emarat gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Takaful Al Emarat hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.13 AED je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Takaful Al Emarat 0.070 AED je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25.16 Prozent auf 202.8 Millionen AED aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 162.0 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch