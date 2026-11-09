Takada legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Takada veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 26.11 JPY, nach 25.84 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.61 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0.99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Takada einen Umsatz von 13.47 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch