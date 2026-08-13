Takada Kiko veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Takada Kiko hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Takada Kiko vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 55.76 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -13.460 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Takada Kiko im vergangenen Quartal 2.99 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 26.75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Takada Kiko 4.09 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch