Takada Kiko legte Quartalsergebnis vor

Takada Kiko hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 30.79 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -58.100 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Takada Kiko 3.21 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2.60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.30 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch