Takachiho: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Takachiho hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 153.30 JPY. Im Vorjahresviertel waren 218.79 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9.59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.32 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2.57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch