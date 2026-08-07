TAKACHIHO KOHEKI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TAKACHIHO KOHEKI hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 11.24 JPY gegenüber 3.69 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15.24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.99 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 6.07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch