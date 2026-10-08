Taka-Q verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Taka-Q hat am 07.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5.63 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.870 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.66 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 11.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch