Tajiri Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tajiri Resources präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tajiri Resources ein EPS von -0.030 CAD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.010 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0.030 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch