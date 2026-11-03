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03.11.2026 06:37:00
Taiyuan Lion-Head Cement informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Taiyuan Lion-Head Cement äusserte sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Taiyuan Lion-Head Cement hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.05 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.020 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Taiyuan Lion-Head Cement im vergangenen Quartal 112.6 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taiyuan Lion-Head Cement 103.2 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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