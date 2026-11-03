Taiyuan Lion-Head Cement informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Taiyuan Lion-Head Cement äusserte sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Taiyuan Lion-Head Cement hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.05 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.020 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Taiyuan Lion-Head Cement im vergangenen Quartal 112.6 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taiyuan Lion-Head Cement 103.2 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch