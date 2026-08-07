TAIYO YUDEN stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TAIYO YUDEN hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 19.82 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -7.020 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 93.90 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84.81 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch