TAIYO YUDEN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TAIYO YUDEN hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 586.6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 589.2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch