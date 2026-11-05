TAIYO NIPPON SANSO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TAIYO NIPPON SANSO hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 82.88 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 67.07 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.70 Prozent auf 375.38 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 336.07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch