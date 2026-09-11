Taiyo Kisokogyo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Taiyo Kisokogyo hat am 10.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 42.45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 59.51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.45 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch