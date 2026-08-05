TAIYO KAGAKU verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TAIYO KAGAKU hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 85.86 JPY gegenüber 61.57 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.62 Milliarden JPY – ein Plus von 6.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TAIYO KAGAKU 12.78 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch