Taiyo Bussan Kaisha: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Taiyo Bussan Kaisha hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16.12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18.37 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 5.34 Milliarden JPY gegenüber 3.79 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch