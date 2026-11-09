TAIYO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TAIYO lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 88.12 JPY. Im letzten Jahr hatte TAIYO einen Gewinn von 57.42 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13.88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.65 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39.46 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch