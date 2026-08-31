Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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31.08.2026 20:27:13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Montagabend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 416,50 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr rutschte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 416,50 USD ab. Im Tief verlor die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 416,18 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 418,80 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 563'004 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 478,89 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie somit 13,03 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 225,72 USD am 03.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 84,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 10,29 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,49 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 40.18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 32,92 Prozent gesteigert.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.10.2026 veröffentlicht.
In der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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