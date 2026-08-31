Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt sich am Nachmittag fester

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 421,56 USD. In der Spitze legte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 423,70 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 418,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien beläuft sich auf 349'234 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (478,89 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 11,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 225,72 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,46 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 10,29 USD, nach 2,76 USD im Jahr 2025. Am 16.07.2026 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 40.18 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30.23 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 15.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,65 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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