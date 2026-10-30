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30.10.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag Verlust reich
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 4,9 Prozent auf 410,70 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,9 Prozent auf 410,70 USD. Der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 410,70 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 414,87 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 753'187 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 487,47 USD. Dieser Kurs wurde am 06.10.2026 erreicht. 18,69 Prozent Plus fehlen der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 266,82 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Mit Abgaben von 35,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,76 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,12 USD. Am 15.10.2026 äusserte sich Taiwan Semiconductor Manufacturing zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46.68 Mrd. USD im Vergleich zu 33.08 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 21.01.2027 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 17,22 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
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Taiwan Semiconductor Manufacturing am 30.10.2026
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